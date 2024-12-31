В Севастополе сбили четыре воздушные цели над морем и два безэкипажных катера

Ночью 31 декабря киевский режим активно атаковал Севастополь. Военным удалось сбить четыре вражеские воздушные цели и два безэкипажных катера в акватории Черного моря, об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев, который также напомнил о запрете использовать пиротехнику.

Развожаев попросил жителей Севастополя не снимать и не выкладывать в Сеть ролики с работой ПВО по вражеским целям. Это может навредить работе военных, которые защищают регион. Ночью силами ПВО сбили 4 беспилотника и 2 безэкипажных катера, которые представляли опасность.

«В Севастополе введен режим ограничения использования пиротехнических изделий, за исключением хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня. Применение других видов пиротехники, запрещенных к использованию, влечет за собой административную ответственность в виде штрафа. Но речь даже не о штрафе. Поймите, что запуская фейерверки и салюты, вы создаете ложные цели, осложняете работу системе ПВО и Черноморскому флоту», — пояснил Развожаев.

Глава Севастополя в очередной раз напомнил, что запуск фейерверков в новогоднюю ночь может сыграть на руку Вооруженным силам Украины. В настоящее время все городские службы переведены в режим усиленной работы ради блага населения.

Ранее в Севастополе приостанавливали движение морского пассажирского транспорта. Ограничения вводили после ночной атаки ВСУ.