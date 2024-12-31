В Севастополе приостанавливали работу катеров и паромов после ночной атаки ВСУ

В Севастополе в 8:51 по московскому времени появилось сообщение о приостановке движения морского пассажирского транспорта, но в 9:09 его работу возобновили, говорится в Telegram-канале ГКУ «Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».

«Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт возобновляет работу», — говорится в сообщении.

Точная причина прерывания работы морского пассажирского транспорта не называется. Но пользователи Сети предполагают, что всему виной ночная атака ВСУ в надводном пространстве.

Ночью 31 декабря губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале попросил местных жителей не снимать и не выкладывать в Сеть работу ПВО, которые отражают атаку ВСУ как с воздуха, так и с воды. Военные сбили несколько дронов и ликвидировали один безэкипажный катер.