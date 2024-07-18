В Севастополе объяснили взрыв уничтожением дрона ВСУ
Российские военные уничтожили морской беспилотник ВСУ в Севастополе
Российские военные уничтожили морской беспилотник ВСУ в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развозжаев.
«Громкие звуки, которые было слышно в городе — это наши военные отразили попытку атаки надводного беспилотника. БЭК уничтожен», — написал глава города в своем Telegram-канале.
Ранее система ПВО сбила БПЛА над Севастополем.
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