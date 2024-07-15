В Севастополе уничтожили беспилотник

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ПВО сбила беспилотник в районе Фиолента у Севастополя

ПВО сбила украинский беспилотник в районе Фиолента у Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развозжаев.

«В Севастополе отражают атаку БПЛА. По предварительной информации в районе мыса Фиолент военные сбили уже один беспилотник», — написал глава города в своем Telegram-канале.

Осколки от сбитой цели упали на территории частного дома, уточнил Развозжаев.

Ранее над Брянской областью ПВО сбила десять дронов при трех атаках ВСУ.