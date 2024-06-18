В Сети разместили видео с места смертельной аварии в Рязани

В Сети появилось видео с места ДТП в Шиловском районе Рязанской области, где пострадал 21 человек, из которых 8 погибли на месте аварии, сообщает пресс-служба ГАИ РФ.

В ролике заметны пострадавшие транспортные средства. На месте аварии работают спецслужбы. Их тоже можно заметить на видео.

В Шиловском районе Рязанской области произошла массовая дорожная авария, которая унесла жизни 8 человек. Еще 13 получили ранения различной степени тяжести.

ДТП случилось во вторник на 273 км автодороги М-5 «Урал» — столкнулись 4 автомобиля. Участниками аварии стали микроавтобус, два грузовика и легковая машина.

По факту аварии возбудили уголовное дело.