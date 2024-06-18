Следователи возбудили уголовное дело после массового ДТП в Рязани

Следователи возбудили уголовное дело после смертельного ДТП в Шиловском районе Рязанской области, проходит предварительное расследование, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале .

На месте ДТП работают руководители УМВД России по Рязанской области и областной Госавтоинспекции.

В Шиловском районе Рязанской области произошла массовая дорожная авария, которая унесла жизни 8 человек. Еще 13 получили ранения различной степени тяжести.

ДТП случилось во вторник на 273 км автодороги М-5 «Урал» — столкнулись 4 автомобиля. Участниками аварии стали микроавтобус, два грузовика и легковая машина.