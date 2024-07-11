В Сети появилось видео со следами беспилотника ВСУ, уничтоженного в Подмосковье

SHOT опубликовал видео, на котором видны следы сбитого украинского дрона. Его уничтожили в округе Ступино Подмосковья.

На кадрах видно, как после взрыва появился дым и белый след. По словам местных жителей, они услышали два взрыва. От силы одного из них затряслись стекла в окнах домов и сработала сигнализация у машин во дворе.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее уточнил, что разрушений и пострадавших в ходе происшествия нет.

Средства ПВО за ночь 11 июля сбили пять украинских дронов над российскими регионами.