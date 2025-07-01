В Госдуме объяснили, откуда взялись слухи о заморозке вкладов в банках

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Депутат Аксаков: слух про заморозку средств на вкладах могли пустить девелоперы

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что слухи о грядущей заморозке денег россиян на банковских вкладах могли распустить девелоперы, чтобы подогреть интерес к вложениям в недвижимость, сообщает РИА Новости .

«Также вероятно, что обычные некомпетентные комментарии были подхвачены интернет-ресурсами для привлечения внимания читателей», — добавил парламентарий.

Он подчеркнул, что эти слухи оперативно были опровергнуты как ЦБ РФ, так и российским правительством, а еще Госдумой.

Аксаков пояснил, что изымать деньги граждан с банковских вкладов не имеет практического смысла.

«Деньги на депозитах работают на развитие экономики — за счет них банки выдают кредиты, которые, в свою очередь, обеспечивают им финансовые результаты для расчета с вкладчиками и выплаты процентов», — заключил депутат.

Ранее ЦБ РФ предупредил банки о возможных законодательных изменениях, если они не перестанут вводить в заблуждение клиентов относительно условий вкладов и нарушать права уже существующих вкладчиков.