ЦБ РФ предупредил банки о возможных законодательных изменениях

Если финансовые организации не прекратят вводить в заблуждение клиентов относительно условий вкладов и нарушать права уже существующих вкладчиков, Центробанк России допускает внесение изменений в законодательство или создание специального банковского стандарта, сообщает «Царьград» .

В своем Telegram-канале Центробанк опубликовал ответы на вопросы пользователей, которые жаловались на то, что банки навязывают дополнительные условия для получения повышенной процентной ставки по вкладам. К примеру, для получения более высокой ставки банки могут требовать проведения оборота по картам, поддержания определенной суммы на счетах в течение 2-3 месяцев, оформления подписок на различные пакеты услуг и так далее.

Регулятор напомнил о действующем законодательстве, которое дает возможность переводить до 30 миллионов рублей каждый месяц со счета в одном банке на свой счет в другом финансовом учреждении.

Центробанк также сообщил о разработке рекомендаций для банков относительно предоставления достоверной информации о депозитных условиях в дистанционных каналах и внимательно контролирует их соблюдение.