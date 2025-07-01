Бречалов: люди пострадали при атаке украинских беспилотников по Ижевску

В результате атаки украинских беспилотников по Ижевску пострадали люди. Им оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Сотрудников атакованного предприятия эвакуировали, работают экстренные службы. Глава Удмуртской Республики также прибыл на место происшествия.

«Все оперативные службы работают, скорая помощь, психологи. Есть пострадавшие. Пожарные сейчас устраняют очаги возгорания. Буду держать вас в курсе», — заявил Бречалов в Telegram-канале.

Вражеские беспилотники атаковали одно из предприятий на территории Ижевска. После этого начался сильный пожар. По словам очевидцев, было слышно несколько взрывов.

Третий вражеский беспилотник уничтожили на подлете к Ижевску. По информации местных жителей, дрон сбили над Увинским районом. Судя по видео, это также беспилотник типа «Лютый».