Стартовал прием заявок на конкурс фотографий и коротких видео «Российское село»

Конкурс предлагает участникам запечатлеть уникальную красоту и разнообразие сельской жизни. Участники могут представить свои фотографии или короткие видео, отражающие традиции, культуру, природу и повседневную жизнь в российских селах.

Цель партпроекта — обеспечить внутренний рынок страны качественным и доступным для жителей продовольствием, усиление агропромышленного комплекса, а также устойчивое развитие сельских территорий. По словам председателя Совета Ассоциации «Народный фермер», регионального координатора партпроекта «Российское село» Олега Сироты, в этом году в Московской области планируется засеять 542,3 тыс. га земли, а также нарастить объем производства продукции растениеводства, в частности, зерновых и зернобобовых, овощей и картофеля.

«Призываю молодых людей, опытных и начинающих аграриев участвовать в конкурсе и создавать нетривиальный контент, который покажет разнообразный и богатый мир сельскохозяйственной отрасли. Все мы любим воспринимать информацию визуально: яркие концептуальные фотографии, интересные и забавные видеозарисовки. Попробуйте показать российское село и его достижения через искусство — это один из способов проиллюстрировать, какой насыщенной может быть жизнь и работа за городом», — прокомментировал Олег Сирота.

Он также добавил, что со стороны Правительства Московской области аграриям региона оказывают различные меры государственной поддержки — в этом году на растениеводство в общей сложности выделено 2,4 миллиардов рублей из средств федерального и регионального бюджетов.

Участники всероссийского конкурса могут представить свои работы в нескольких номинациях для категории «Фото»: «Мое любимое село», «Образ сельского жителя», «Труженики АПК и новые технологии».

Для участия в категории «Видео», необходимо подготовить видеоролик о труде аграриев и жизни на селе и опубликовать его на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #Российскоесело2025 и отметкой своей страницы.

Принять участие в конкурсе смогут все желающие в возрасте от 18 лет. Прием заявок продлится до 14 сентября этого года, в финал пройдут фото и видео, выбранные экспертным жюри. Победители в категории «Фото» определятся в результате онлайн-голосования в социальной сети «ВКонтакте», в категории «Видео» будут два победителя: автор, снявший видеосюжет с наибольшим количеством просмотров, и автор, выбранныйэкспертом.