сегодня в 07:18

Минобороны РФ: пять беспилотников ВСУ поразили над российскими регионами

Средства ПВО за ночь 11 июля сбили пять украинских дронов над российскими регионами, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

Два беспилотника поразили над Брянской областью. Помимо этого, по одному БПЛА сбили над Московской, Тульской и Тамбовской областями.

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что система ПВО уничтожила украинский беспилотник в Ступинском округе Московской области

ВС России продолжают проведение спецоперации на территории Украины.