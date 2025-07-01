Зарезал и положил в диван: пьяный петербуржец убил жену на глазах у сына

Пьяный петербуржец 14 раз ударил жену ножом при сыне и спрятал тело в диван

Житель петербургского города Колпино в состоянии алкогольного опьянения зарезал свою супругу на глазах у их сына, а затем убрал тело в ящик дивана, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Трагедия произошла 30 июня в квартире дома на улице Севастьянова. Мужчина не менее 14 раз ударил ножом жену в голову и шею, та скончалась. Затем он положил тело своей жертвы в диван. Все это происходило на глазах у ребенка.

По факту убийства завели уголовное дело. Петербуржец задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Для установление всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.

Ранее вооруженная потасовка случилась у ТРЦ «Галерея» в центре Санкт-Петербурга. В результате драки один человек получил ножевое ранение.