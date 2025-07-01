12 дней каникул: как будут отдыхать россияне в новогодние праздники

Министерство труда и социальной защиты РФ разработало проект календаря праздников и выходных дней на 2026 год. Россиян ожидают новогодние каникулы длиной в 12 дней.

В пресс-службе ведомства отметили, что постановление о переносе выходных дней, выпадающих на праздники, принимается правительством каждый год. Глава Минтруда Антон Котяков подчеркнул, что так получается оптимально распределить время труда и отдыха.

«Благодаря переносу новогодние каникулы продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Пять раз в будущем году будут выходные по 3 дня: в феврале, марте, дважды в мае и на День России в июне», — рассказал Котяков.

В феврале выходные выпадают с 21 по 23 число. Также россияне отправятся на отдых с 7 по 9 марта, с 1 по 3 мая, с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня и 4 ноября.