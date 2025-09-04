В Сети появилось видео с неадекватом из Подмосковья, который ненавидит машины
Неадекватный мужчина ломал машины в подмосковном Раменском
Фото - © Телеграм-канал «МК: срочные новости»
Неадекватный мужчина в капюшоне ломал машины в микрорайоне Северный в Раменском округе. Он мог находиться в состоянии наркотического опьянения, сообщает «МК: срочные новости».
На опубликованной записи запечатлен мужчина в капюшоне. Сначала он оторвал деталь кузова у красного автомобиля.
Затем мужчина подошел к белой машине и отломал кусок от нее.
Ранее жители Шелепихи в Москве пожаловались на соседа, который забрасывает автомобили мусором и сбивает шлагбаумы. Сотрудники полиции не привлекают мужчину к ответственности.