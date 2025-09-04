В Сети появилось видео с неадекватом из Подмосковья, который ненавидит машины

сегодня в 10:55

Неадекватный мужчина в капюшоне ломал машины в микрорайоне Северный в Раменском округе. Он мог находиться в состоянии наркотического опьянения, сообщает « МК: срочные новости ».

На опубликованной записи запечатлен мужчина в капюшоне. Сначала он оторвал деталь кузова у красного автомобиля.

Затем мужчина подошел к белой машине и отломал кусок от нее.

Ранее жители Шелепихи в Москве пожаловались на соседа, который забрасывает автомобили мусором и сбивает шлагбаумы. Сотрудники полиции не привлекают мужчину к ответственности.