В Сети появилось видео с неадекватом из Подмосковья, который ненавидит машины

Неадекватный мужчина ломал машины в подмосковном Раменском
Происшествия
Телеграм-канал «МК: срочные новости»

Фото - © Телеграм-канал «МК: срочные новости»

Неадекватный мужчина в капюшоне ломал машины в микрорайоне Северный в Раменском округе. Он мог находиться в состоянии наркотического опьянения, сообщает «МК: срочные новости».

На опубликованной записи запечатлен мужчина в капюшоне. Сначала он оторвал деталь кузова у красного автомобиля.

Затем мужчина подошел к белой машине и отломал кусок от нее.

