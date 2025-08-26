Неадекват раскидывает мусор на машины и устраивает дебоши в Шелепихе

Жители Шелепихи жалуются на соседа-«однорога», который закидывает автомобили мусором и сносит шлагбаумы. По их словам, полиция бездействует и не привлекает неадеквата к статье, сообщает «Осторожно, Москва».

Странное поведение дебошира было запечатлено на видео. В одном кадре мужчина несет мусорный пакет. Затем он выбрасывает все содержимое на автомобиль, припаркованный рядом.

В другом кадре неадекват подходит к шлагбауму и пытается пройти сквозь него, однако такое препятствие ему мешает. Тогда мужчина применяет силу и ломает устройство.

По словам соседей, мужчина не дает им жить уже несколько лет. Его странное поведение ничем не объясняется. Жители считают, что у мужчины может быть психическое расстройство. По их словам, они пишут заявления в полицию, но там на них никто не обращает внимания.

Ранее комик Дмитрий Хрусталев устроил дебош на борту самолета Калининград — Москва. Его сняли с рейса и забрали в полицию.