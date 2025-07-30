Популярный комик Дмитрий Хрусталев устроил дебош на борту самолета Калининград — Москва, после чего его увела полиция, а вылет рейса задержали на три часа. Возможно, он был пьян, сообщает Telegram-канал «Поток» .

Предварительно известно, что рейс из Калининграда в Москву должна была осуществить авиакомпания «Россия». В момент, когда Хрусталев вошел в салон самолета, он начал вести себя неадекватно.

Возможно, что артист был сильно пьян. Несмотря на наличие билета в бизнес-класс на место 1А, он бродил по салону, грубо выражался в присутствии семей с детьми и вел себя вызывающе.

Вместо того, чтобы сесть на свое место, Хрусталев предпочел чужое кресло 1F, при этом требовал от бортпроводницы особого внимания, сопровождая свои просьбы нецензурной бранью и угрозами. В результате такого поведения ведущего сняли с рейса.

Из-за комика пассажирам авиакомпании «Россия» пришлось ждать своего рейса на три часа дольше. Когда нарушителя спокойствия высадили из самолета, в аэропорту его уже ждали полицейские.