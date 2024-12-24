В Сети появилось видео с моментом крушения судна Ursa Major в Средиземноморье

В интернете появились видео с моментом, когда российское судно Ursa Major («Большая Медведица») потерпело крушение. Это произошло в международных водах Средиземного моря между Испанией и Алжиром, сообщает Life.ru .

Члены экипажа сумели эвакуироваться с «Большой Медведицы» и дождаться помощи на шлюпке. Их удалось спасти проходящему мимо судну. Позже на сигнал о ЧП также откликнулись еще два корабля и патрульный катер ВМС Сервиолы.

Причины затопления российского судна пока остаются неясными. Согласно информации из испанских СМИ, в машинном отделении «Медведицы» произошел взрыв, после чего корабль начал терять скорость и отклонился от своего курса, затем стал крениться.

Ранее стало известно, что российское судно Ursa Major потерпело крушение. Два члена экипажа считаются пропавшими без вести, в то время как еще 14 моряков были эвакуированы службой спасения морских судов. Они были доставлены в испанский город Картахена.