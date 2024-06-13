В Сети появилось видео с места ДТП авто депутата ГД и экс-топ-менеджера Huawei

Авария с двумя пострадавшими произошла в подмосковной деревне Обушково под Истрой, депутат Госдумы Алексей Езубов и бывший топ-менеджер Huawei Евгений Лисицын попали в больницу, пишет Telegram-канал Mash .

На опубликованных в Сети кадрах видны серьезные повреждения обоих автомобилей. Передние части транспортных средств превратились всмятку.

Предварительно установлено, что 76-летний Езубов, находясь за рулем Mercedes-Benz, вылетел на полосу встречного движения и врезался в Land Rover Discovery, которым управлял 62-летний Лисицын. Обоих мужчин с места ДТП увезли в больницу в том числе с травмами головы и ушибами.

Ранее сообщалось, что при столкновении и Езубов, и Лисицын были трезвыми. Все обстоятельства случившегося выясняются компетентными органами.