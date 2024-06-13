сегодня в 13:03

Авто депутата Езубова врезалось в машину бывшего топ-менеджера Huawei под Истрой

Автомобиль депутата Госдумы Алексея Езубова врезался в машину бывшего топ-менеджера Huawei Евгения Лисицына в Московской области. Оба серьезно пострадали в результате аварии, сообщает SHOT.

ДТП произошло в истринской деревне Обушково. 76-летний Езубов выехал на встречную полосу и врезался во внедорожник, за рулем которого был Лисицын.

Обоих мужчин доставили в больницу с сотрясением головного мозга, закрытыми черепно-мозговыми травмами и множественными ушибами.

За рулем оба пострадавших в аварии находились трезвыми.

Лисицын ранее был директором департамента по работе с ключевыми клиентами Huawei в России.