В Сети появилось видео пожара в Химках с высоты
«Москва 24» опубликовала видео пожара в Химках с высоты
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В Сети разместили ролик, снятый с высоты, на котором виден крупный пожар в подмосковных Химках, сообщает «Москва 24».
На кадрах заметны столбы едкого черного дыма. Они доходят до самолетов, подлетающих к аэропорту Шереметьево.
Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, возгорание на его работу не повлияло.
Информации о пострадавших при пожаре нет.
В Химках Московской области 11 июля загорелась кровля цеха по производству керамических плит, пожарные тушат возгорание. Происшествие случилось в микрорайоне Сходня.
Ранее в результате пожара обрушилась кровля здания. Внутри цеха находятся 30 газовых баллонов, 10 баллонов пожарные эвакуировали.