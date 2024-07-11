В Сети появилось видео пожара в Химках с высоты

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«Москва 24» опубликовала видео пожара в Химках с высоты

В Сети разместили ролик, снятый с высоты, на котором виден крупный пожар в подмосковных Химках, сообщает «Москва 24».

На кадрах заметны столбы едкого черного дыма. Они доходят до самолетов, подлетающих к аэропорту Шереметьево.

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, возгорание на его работу не повлияло.

Информации о пострадавших при пожаре нет.

В Химках Московской области 11 июля загорелась кровля цеха по производству керамических плит, пожарные тушат возгорание. Происшествие случилось в микрорайоне Сходня.

Ранее в результате пожара обрушилась кровля здания. Внутри цеха находятся 30 газовых баллонов, 10 баллонов пожарные эвакуировали.