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Горящая кровля цеха по производству керамических плит в Химках обрушилась

В подмосковных Химках в цехе по производству керамических плит в результате пожара обрушилась кровля. Тушение огня осложняет высокая пожарная загрузка здания, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

Внутри цеха находятся 30 газовых баллонов, 10 баллонов пожарные эвакуировали.

Группировку сил и средств на месте пожара увеличили. Сейчас тут работает более 50 человек и 18 единиц техники

Ранее было опубликовано видео пожара в цехе. От места возгорания поднимался густой черный дым.