МЧС: кровля цеха по производству керамических плит загорелась в Химках
В Химках Московской области загорелась кровля цеха по производству керамических плит, пожарные тушат возгорание. Его площадь составляет 80 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
На месте происшествия находятся 26 специалистов и 7 единиц техники.
РБК уточнил, что пожар произошел в микрорайоне Сходня, и опубликовал видео возгорания. На кадрах виден густой черный дым, который поднимается от здания.
Информации о пострадавших не поступало.