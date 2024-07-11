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МЧС: кровля цеха по производству керамических плит загорелась в Химках

В Химках Московской области загорелась кровля цеха по производству керамических плит, пожарные тушат возгорание. Его площадь составляет 80 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

На месте происшествия находятся 26 специалистов и 7 единиц техники.

РБК уточнил, что пожар произошел в микрорайоне Сходня, и опубликовал видео возгорания. На кадрах виден густой черный дым, который поднимается от здания.

Информации о пострадавших не поступало.