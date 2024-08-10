В Сети появилось полное видео первых минут спасения Поддубного

сегодня в 23:45

RT опубликовало полную видеозапись спасения военкора Евгения Поддубного после поражения его автомобиля дроном ВСУ.

Кадры появления пострадавшего от взрыва дрона ВСУ военкора Евгения Поддубного на дороге под Суджей приводит RT.

Запись взята с видеорегистратора водителя по имени Сергей. На видео зафиксирована и машина Николая Рыльского, который вывез журналиста ВГТРК с места происшествия.

Евгений Поддубный попал под удар ВСУ 7 августа во время работы в курском приграничье, куда вторглись украинские военные.

Сейчас военкор в тяжелом состоянии находится на лечении в московской клинике.