В Сети появились новые кадры мощного пожара в посольстве США в Эр-Рияде

Американский президент Дональд Трамп сообщил о подготовке ответных мер в связи с атакой на американское дипломатическое представительство в Эр-Рияде. Данную информацию распространила в социальной сети X корреспондент NewsNation Келли Мейер, пишет ТАСС .

На опубликованных в Сети кадрах видно, что на месте американского посольства в Эр-Риеде полыхает сильный пожар. Языки пламени поднимаются в небо вместе со столбом черного густого дыма. На видео видно, что на месте происшествия работали сразу несколько бригад экстренных служб. За кадром слышны звуки спецсигналов работающей техники.

По словам Мейер, в ходе ее беседы с Трампом, глава Белого дома отметил, что подробности ответа на нападение на посольство и гибель военнослужащих США станут известны в ближайшее время. При этом Трамп высказал мнение, что отправка сухопутных войск в Иран не является необходимой.

Как заявило саудовское оборонное ведомство, атака на дипмиссию была осуществлена с применением двух беспилотных летательных аппаратов, что привело к возникновению пожара на ее территории.

По данным репортера Fox News Дженнифер Гриффин, жертв удалось избежать, поскольку в момент инцидента здание посольства было пустым.

Ранее сообщалось, что Госдеп призвал граждан США срочно покинуть свыше 10 стран на Ближнем Востоке. Соответствующую просьбу озвучили на фоне начавшееся масштабной операции, направленной против Ирана.

