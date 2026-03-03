Госдеп призвал граждан США срочно покинуть свыше 10 стран на Ближнем Востоке

сегодня в 02:22

Государственный департамент США опубликовал срочную рекомендацию для американских граждан, находящихся на Ближнем Востоке. Им советуют немедленно покинуть более 10 стран, сообщает ТАСС .

При этом граждан США призывают использовать любые доступные коммерческие рейсы.

«Госсекретарь США Марко Рубио и Госдеп настоятельно призывают американцев незамедлительно покинуть перечисленные ниже страны, используя любые доступные коммерческие транспортные средства в связи с серьезными рисками для безопасности», — заявила помощник Рубио по консульским вопросам Мора Намдар в соцсети.

В перечень вошли Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израиль, Сектор Газа, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, ОАЭ, Йемен.

Ранее число погибших в ходе операции на Ближнем Востоке американцев возросло до шести.

