Госдеп призвал граждан США срочно покинуть свыше 10 стран на Ближнем Востоке
Государственный департамент США опубликовал срочную рекомендацию для американских граждан, находящихся на Ближнем Востоке. Им советуют немедленно покинуть более 10 стран, сообщает ТАСС.
При этом граждан США призывают использовать любые доступные коммерческие рейсы.
«Госсекретарь США Марко Рубио и Госдеп настоятельно призывают американцев незамедлительно покинуть перечисленные ниже страны, используя любые доступные коммерческие транспортные средства в связи с серьезными рисками для безопасности», — заявила помощник Рубио по консульским вопросам Мора Намдар в соцсети.
В перечень вошли Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израиль, Сектор Газа, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, ОАЭ, Йемен.
Ранее число погибших в ходе операции на Ближнем Востоке американцев возросло до шести.
