Число погибших в ходе операции на Ближнем Востоке американцев возросло до шести

Количество жертв среди американских военных в ходе операции на Ближнем Востоке возросло до шести, сообщает ТАСС .

«По состоянию на 16:00 2 марта (00:00 мск 3 марта — ред.) шесть военнослужащих США погибли в ходе боевых действий», — отметило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Все шестеро военнослужащих погибли в результате первых ответных ударов Ирана. До этого они числились пропавшими без вести.

Ранее количество пострадавших военных США из-за операции против Ирана возросло до 18.

