Иван Щербаков: капремонт проведут в четырех домах в районе Замоскворечье

Согласованы проекты капитального ремонта четырех многоквартирных домов 1927–1972 годов постройки в районе Замоскворечье. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Ремонт пройдет по адресам: 4-й Монетчиковский переулок, дом 9, строение 1, Большая Серпуховская улица, дом 38, строение 2, и дом 31, корпус 11, а также Стремянный переулок, дом 21.

«В рамках согласованных проектов в зданиях приведут в порядок подъезды, модернизируют внутридомовые инженерные коммуникации, отремонтируют чердачные и подвальные помещения. Для каждого дома определен индивидуальный перечень работ», — рассказал Иван Щербаков.

Так, в доме в 4-м Монетчиковском переулке выполнят ремонт фасадов и балконов, заменят оконные блоки и дверные заполнения в местах общего пользования, отремонтируют входные группы. Специалисты расчистят нижние и торцевые поверхности плит открытых балконов и лоджий, заменят напольное покрытие, обновят металлические ограждения и декоративные экраны. Также в проекте ремонт кровли, утепление чердачного перекрытия и замена систем отопления, холодного и горячего водоснабжения и канализации. После завершения основных работ в местах прохождения коммуникаций проведут локальный восстановительный ремонт.

В здании по адресу: Большая Серпуховская улица, дом 38, строение 2, работы начнутся с модернизации инженерных коммуникаций. В доме заменят стояки и магистрали холодного и горячего водоснабжения, системы водоотведения и отопления. После прокладки сетей специалисты выполнят локальный восстановительный ремонт. Затем отремонтируют кровлю, на фасадах расчистят и заново окрасят поверхности стен, восстановят декоративные элементы, заменят водосточные трубы и оконные отливы. В подъездах приведут в порядок потолки, стены, лестничные марши и площадки.

Комплексный ремонт выполнят по адресу: Большая Серпуховская улица, дом 31, корпус 11. Здесь модернизируют системы электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, канализации и отопления, а также приведут в порядок систему мусороудаления. Специалисты также отремонтируют кровлю и надстройки, утеплят чердачное перекрытие, заменят дверные блоки и установят ограждение. На фасадах восстановят штукатурный слой, отремонтируют балконы и обновят входные группы. Кроме того, предусмотрены ремонт электрощитовой, замена оконных и дверных заполнений и восстановительные работы после прокладки инженерных сетей.

В доме в Стремянном переулке также предусмотрен ремонт инженерных сетей. Здесь, кроме систем холодного и горячего водоснабжения и канализации, модернизируют систему противопожарного водопровода: заменят пожарные краны, запорную и спускную арматуру. После завершения работ по замене коммуникаций проведут восстановительный ремонт: заделают технологические отверстия, восстановят отделку стен и потолков.