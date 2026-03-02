CNN: число пострадавших военных США из-за операции против Ирана возросло до 18
Фото - © РИА Новости
Количество американских военнослужащих, пострадавших в ходе операции в Иране, возросло до 18 человек, сообщает телеканал CNN.
Об этом заявил официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) капитан Тим Хокинс.
Ранее командование Соединенных Штатов сообщало о четырех погибших военных в ходе операции против Ирана.
Утром 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал обстреливать еврейское государство и другие страны, где есть американские военные базы.
