сегодня в 18:55

CNN: число пострадавших военных США из-за операции против Ирана возросло до 18

Количество американских военнослужащих, пострадавших в ходе операции в Иране, возросло до 18 человек, сообщает телеканал CNN .

Об этом заявил официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) капитан Тим Хокинс.

Ранее командование Соединенных Штатов сообщало о четырех погибших военных в ходе операции против Ирана.

Утром 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал обстреливать еврейское государство и другие страны, где есть американские военные базы.

