В США подтвердили гибель четвертого американского военного из-за ударов Ирана

Еще один американский военный погиб в ходе операции США и Израиля против Ирана. Об этом заявило командование Соединенных Штатов, сообщает Baza .

Солдат был тяжело ранен после первых ударов Ирана. Его не удалось спасти — он скончался от полученных травм. Таким образом, число американских военнослужащих, погибших в ходе операции, увеличилось до четырех.

Ранее США заявили о гибели трех солдат в ходе операции против Ирана. Также отмечалось, что еще пятеро получили серьезные ранения.

Имена погибших пока что не разглашаются. При этом командование США заявило, что операция будет продолжена. Штаты хотят применить ответные меры.

Утром 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал обстреливать еврейское государство и другие страны, где есть американские военные базы.

