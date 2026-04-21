Зима «вернулась» в Московский регион 21 апреля

сегодня в 07:15

Днем 21 апреля в Москве и области ожидается от +8 до +10 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

Во вторник днем в Московском регионе будет переменная облачность. Ожидаются снег с дождем.

Ветер будет северо-западный, северный. Скорость составит от 7 до 12 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от -2 до 0 градусов. Ожидается облачность без осадков.

Ветер будет северо-западный. Скорость составит от трех до восьми метров в секунду.

