«Я боюсь врачей»: люди в белых халатах могут помочь?

Ятрофобию (навязчивый страх перед врачами и медперсоналом — ред.) можно проработать через осознание причин и постепенное привыкание к медицинской среде, сообщила РИАМО клинический психолог Лилия Гладких.

«Первый и самый важный шаг — признать, что этот страх не „глупый“ и не „надуманный“. У него есть реальные корни, часто спрятанные в детстве. Осознание причин уже ослабляет хватку фобии», — сказала Гладких.

Она добавила, что дальше следует обратиться к психологу, который поможет бережно и без насилия перепрожить те самые ранние ситуации, где родился страх, и отделить прошлое от настоящего.

«Иногда требуется постепенное привыкание: шаг за шагом, начиная с простого присутствия в поликлинике без посещения врача. И конечно, важно помнить: современная медицина далеко ушла от того, что могло напугать нас в детстве. И найти „своего“ врача, которому можно доверять, — это тоже часть терапии», — заключила психолог.

