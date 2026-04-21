Выйти из «синдрома отличницы в любви»: 8 шагов исцеления от психолога

Психолог Голотвина: от «синдрома отличницы» в любви помогут инвестиции в себя

Россиянки часто обращаются за помощью к психологам из-за того, что чувствуют себя несчастными в браке. По словам психолога, КПТ-терапевта, профайлера и кинетика Кристины Голотвиной, виной всему «синдром отличницы». В разговоре с РИАМО специалист объяснила, как за восемь шагов изменить привычки и начать жить счастливо.

Голотвина отметила, что выход из «синдрома отличницы» займет какое-то время. Женщинам придется работать над собой, но результат превзойдет все ожидания.

Первое, что нужно сделать, это разрешить себе «тройки» и «двойки». Не помыли посуду с утра? Мир не рухнул. Купили полуфабрикаты? Можно считать себя великой волшебницей, которая сэкономила время на жизнь.

Второй шаг — это научиться просить, а не догадываться. Следует перестаньте ждать, что муж сам догадается, что вам нужна помощь. Психолог рекомендовала снять корону «Я сама». Мужу можно говорить подобные фразы: «Я устала, забери, пожалуйста, детей из сада» — это не стыдно.

Третий шаг на пути выхода из «синдрома отличницы», это также выход из роли «мамы».

«Перестаньте собирать ему носки, напоминать о визите к стоматологу и решать его проблемы с его родственниками. Он взрослый», — подчеркнула Голотвина.

Четвертый шаг, это инвестиции в себя. Время и деньги, потраченные на хобби, внешность или образование — это не воровство из семейного бюджета. Это вклад в женщину, которую он полюбил.

По словам психолога, пятой рекомендацией является практика «здорового эгоизма».

«Ваши желания имеют такой же вес, как и желания мужа. Учитесь говорить „нет“ без чувства вины», — пояснила эксперт.

Также следует перестать сравнивать свою семью с другими семьями. Нужно научиться принимать комплименты. На слова «Ты классно выглядишь» отвечайте просто: «Спасибо, я рада». Без обесценивания и оправданий. Восьмым шагом является разрешение себе быть разной: уставшей, злой, неидеальной. Именно в этой уязвимости кроется огромная женская сила и близость.

«Дорогие женщины, поймите главное: мужчина выбирает спутницу не по резюме. Ему не нужен „лучший сотрудник месяца“. Ему нужна живая, настоящая женщина, с которой можно быть слабым, рядом с которой можно дышать полной грудью. Перестаньте стараться заслужить любовь. Вы уже достойны ее по факту своего рождения. И чем быстрее вы снимете с себя погоны „отличницы“, тем быстрее в вашем доме поселятся гармония, уважение и та самая зрелая любовь, о которой мы все мечтаем», — заключила Голотвина.

