сегодня в 20:17

В Сети появились кадры, как рухнувший в Дагестане вертолет зацепил пирс

Перед крушением вертолет Ка-226 в Дагестане попал на видео, где видно, как пилот потерял контроль над транспортом, столкнулся с причалом и серьезно повредил ключевые элементы управления. Видео опубликовал РЕН ТВ .

На записи видно, как винтокрылая машина выходит из-под контроля, сталкивается с причалом и повреждает ключевые элементы управления. После этого вертолет пытается подняться в небо, но его кружит, через какое-то время он вовсе падает.

Авиакатастрофа унесла жизни пяти человек. Среди погибших — заместитель руководителя Кизлярского электромеханического завода (КЭМЗ) и три ведущих инженера.

«Один из пострадавших, бортовой механик вертолета Суров Петр Георгиевич, 1968 года рождения, умер в больнице», — сообщает Telegram-канал завода КЭМЗ.

Ранее сообщалось, что туристов среди пассажиров рухнувшего вертолета не было.

