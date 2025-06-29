В Сети опубликовали видео, как таксист задавил 8-летнего ребенка в Подмосковье

Telegram-канал « 112 » опубликовал видео, на котором таксист задавил ребенка Артема в Московской области. Малыш вылетел под автомобиль неожиданно.

Инцидент произошел 28 июня во дворе жилого комплекса «Гусарская баллада» в Одинцово Московской области. Водитель повернул и резко надавил на педаль газа.

Таксиста задержали. Его допрашивают.

На опубликованном видео мужчина поворачивает во двор и быстро набирает скорость. В этот момент ему прямо под колеса выбегает ребенок. Водитель не успел затормозить и сбил его.

Ранее пресс-служба ГУ МВД по Московской области сообщала, что такси насмерть сбило восьмилетнего мальчика во дворе многоквартирного дома. Мужчина 1984 года рождения, он управлял Haval. Ребенок погиб в карете скорой помощи.