В Сети опубликовали видео, как таксист задавил 8-летнего ребенка в Подмосковье
Таксист задавил 8-летнего ребенка во дворе в Подмосковье
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Telegram-канал «112» опубликовал видео, на котором таксист задавил ребенка Артема в Московской области. Малыш вылетел под автомобиль неожиданно.
Инцидент произошел 28 июня во дворе жилого комплекса «Гусарская баллада» в Одинцово Московской области. Водитель повернул и резко надавил на педаль газа.
Таксиста задержали. Его допрашивают.
На опубликованном видео мужчина поворачивает во двор и быстро набирает скорость. В этот момент ему прямо под колеса выбегает ребенок. Водитель не успел затормозить и сбил его.
Ранее пресс-служба ГУ МВД по Московской области сообщала, что такси насмерть сбило восьмилетнего мальчика во дворе многоквартирного дома. Мужчина 1984 года рождения, он управлял Haval. Ребенок погиб в карете скорой помощи.