В Подмосковье иномарка сбила восьмилетнего мальчика

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В подмосковном Одинцово автомобиль насмерть сбил восьмилетнего мальчика во дворе многоквартирного дома ребенок умер в машине скорой помощи, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Московской области.

Смертельное ДТП произошло во дворе одного из многоквартирных домов, расположенных на улице Триумфальная.

По предварительной информации, ребенка сбил водитель 1984 года рождения, управляя легковым автомобилем марки Haval. Мальчик скончался в машине скорой помощи.

Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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