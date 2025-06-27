Лихая бабушка на Cayenne с номерами 001 устроила странное ДТП в Москве

На западе Москвы 70-летняя женщина устроила ДТП, управляя оранжевой иномаркой Cayenne с госномерами 001. Пенсионерка перепутала педали и угодила в кювет, сообщает «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев.

По словам свидетелей, авария произошла утром 27 июня около ЖК «Life-Кутузовский». Пожилая москвичка на «немце» покидала паркинг, но перепутала педали, выехала на газон, сбила дорожные знаки и оказалась в кювете.

В результате аварии никто не пострадал, утверждают очевидцы. В статье добавляется, что ранее пожилой гонщице на Cayenne уже делали замечания за манеру вождения.

«Ей неоднократно делали замечание из-за неуверенного вождения. Чудом никто не пострадал», — говорят свидетели инцидента.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.