В Серпухове задержана мать, которая зарезала свою новорожденную дочь

Подмосковные правоохранители задержали женщину, которая подозревается в жестоком убийстве новорожденной дочери, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

21 апреля в поселке Большевик городского округа Серпухов было обнаружено тело новорожденной девочки. Оно лежало за мусорными баками во дворе многоэтажных домов. На теле были колото-резаные раны.

По данному факты следователи возбудили уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка (ст.106 УК РФ).

Правоохранителям удалось вычислить роженицу по изъятым с места предметам и следам и ДНК-экспертизе. Подозреваемая - 28-летняя гражданка одного из соседних государств, ранее поставленная на учет в рамках обязательной геномной регистрации.

В ходе допроса женщина признала вину. Следствие планирует ходатайствовать об ее аресте.

