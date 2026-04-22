Дело возбудили после обнаружения изрезанного младенца в Подмосковье
Фото - © Медиасток.рф
Правоохранители возбудили уголовное дело после обнаружения изрезанного тела младенца у мусорных контейнеров поселка Большевик в городском округе Серпухов. Новорожденному ребенку нанесли множество ножевых ранений, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
Труп обнаружили 21 апреля около 17:00 у мусорных баков по улице Ленина. Ребенка нашли местные жители и обратились в полицию.
По информации пресс-службы ГСУ СК России по Московской области, возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Расследование контролирует Серпуховская городская прокуратура.
Криминалисты и следователи осмотрели место происшествия. Специалисты проводят розыскные мероприятия и допросы.
