сегодня в 12:11

Дело возбудили после обнаружения изрезанного младенца в Подмосковье

Правоохранители возбудили уголовное дело после обнаружения изрезанного тела младенца у мусорных контейнеров поселка Большевик в городском округе Серпухов. Новорожденному ребенку нанесли множество ножевых ранений, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Труп обнаружили 21 апреля около 17:00 у мусорных баков по улице Ленина. Ребенка нашли местные жители и обратились в полицию.

По информации пресс-службы ГСУ СК России по Московской области, возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Расследование контролирует Серпуховская городская прокуратура.

Криминалисты и следователи осмотрели место происшествия. Специалисты проводят розыскные мероприятия и допросы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.