В Сербии протестующие перекрыли железнодорожное движение

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Участники беспорядков в Сербии блокировали работу вокзала в Белграде, пишет РИА Новости .

«Демонстранты дошли колонной до здания железнодорожного вокзала, затем спустились из зала ожиданий к путям, многие вышли на рельсы. Полиции в форме на месте событий нет», — сказано в сообщении агентства.

Ранее протестующие перекрыли движение на автомобильной трассе в столице республики.

Акции протеста в Сербии начались после решения властей страны о разработке литиевого месторождения.