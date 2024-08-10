Протестующие в Белграде перекрыли международную трассу

сегодня в 22:45

Участники протестов перекрыли дорогу в сторону Греции в Белграде

Участники протестов против добычи лития в Сербии перекрыли международную автодорогу в сторону Греции в Белграде, пишет РИА Новости.

Толпа митингующих вышла на мост, перекрыв международную трассу Будапешт-Салоники в оба направления.

Ранее протестующие провели митинг на площади Теразие в столице республики.

Протесты вызванные планами по добыче и переработке содержащего литий минерала на западе страны.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград получил предупреждение от Москвы о готовящихся беспорядках.