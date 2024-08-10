Протестующие в Белграде перекрыли международную трассу
Участники протестов перекрыли дорогу в сторону Греции в Белграде
Участники протестов против добычи лития в Сербии перекрыли международную автодорогу в сторону Греции в Белграде, пишет РИА Новости.
Толпа митингующих вышла на мост, перекрыв международную трассу Будапешт-Салоники в оба направления.
Ранее протестующие провели митинг на площади Теразие в столице республики.
Протесты вызванные планами по добыче и переработке содержащего литий минерала на западе страны.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград получил предупреждение от Москвы о готовящихся беспорядках.