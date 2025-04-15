В Селидово в результате обстрела ВСУ пострадал мирный житель
В результате обстрела Вооруженных сил Украины в Селидово в Донецкой Народной Республике, сообщается в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
В понедельник ВСУ обстреляли город, выпустив 3 натовских снаряда калибра 155 миллиметров.
В результате обстрела по улице Гайдара был ранен мужчина.
Ранее сообщалось, что у дома в поселке Селидово в ДНР возвращаются жители, несмотря на обстрелы дронами ВСУ и кассетными снарядами.