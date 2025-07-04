Девочка пробралась в закрытый город Подмосковья и попала в больницу полуживой

Mash: школьница пробралась в закрытый город Краснознаменск и упала с «заброшки»

Трое 17-летних подруг тайно проникли в закрытый город Краснознаменск и пришли в заброшенное здание. В итоге одна из подружек сорвалась с высоты — у нее сломаны челюсть, плечо, бедренная кость, сообщает Mash .

Происшествие, по информации издания, случилось еще 24 июня. Трое подруг-блогерш спрятались в автобусе, чтобы проехать на территорию закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Краснознаменск и снимать там видео.

Уже на месте несовершеннолетние нашли заброшенное здание на улице Связистов — бывший приемно-передаточный пункт спутниковой связи. Подруги зашли внутрь «заброшки», но одна из них оступилась и упала с четырехметровой высоты.

Пострадавшую девочку госпитализировали в детский центр имени Л. М. Рошаля в Красногорске. Юная блогерша получила целый ряд увечий — открытый перелом нижней челюсти, переломы бедренной кости и плеча, тупую травму брюшной полости. Она находится в тяжелом состоянии.