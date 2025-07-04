Свыше 536 тыс человек работают в сфере обрабатывающей промышленности Подмосковья

Фото - © Завод по производству упаковки для пищевых продуктов «МолоПак» в Чехове/Медиасток.рф

Подмосковье занимает второе место по объему обрабатывающих производств в стране. На сегодняшний день в регионе насчитывается 1,7 тысячи крупных и средних обрабатывающих производств, в этой сфере задействованы свыше 536 тысяч человек, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Мы по праву гордимся тем, что Подмосковье остается одним из лидеров промышленного развития России. Наши темпы роста — вдвое выше среднероссийских, и это результат слаженной работы бизнеса, власти и, конечно, наших трудолюбивых жителей. Но останавливаться на достигнутом нельзя. Сегодня объем промпроизводства в области — 6,6 трлн. рублей, но уже в этом году мы планируем выйти на 7,7 трлн, а к 2030 году — удвоить показатели, достигнув 14 трлн. рублей. Это амбициозная, но абсолютно реалистичная цель», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Меры поддержки промышленных предприятий

Субсидия «Модернизация» и «Лизинг»

До 50% произведенных и подтвержденных затрат при приобретении в собственность оборудования, но не более 5 млн. рублей.

До 50% от первоначального взноса (аванса), предусмотренного договором лизинга оборудования, но не более 5 млн. рублей.

Субсидия промышленным предприятиям на приобретенное оборудование

До 50% произведенных и подтвержденных затрат, но не более 20 млн. рублей на одного получателя.

Субсидия на компенсацию затрат на создание инженерной инфраструктуры для промышленных предприятий

Максимальный размер субсидии зависит от инвестированных средств.

Получить субсидию размером до 80 млн. рублей бизнес может при инвестировании от 100 млн. рублей, субсидию до 100 млн. рублей — при инвестировании от 1 млрд. рублей и субсидию до 200 млн. — при инвестировании от 5 млрд. рублей.

Для предприятий из отдаленных городских округов — при инвестировании от 5 млрд. рублей максимальный размер субсидии составит 250 млн. рублей. Субсидию до 140 млн. рублей можно получить при инвестировании от 1 млрд. рублей. При инвестировании от 50 млн. до 1 млрд. рублей инвесторы из отдаленных округов Подмосковья могут претендовать на субсидию до 100 млн. рублей.

Размещение производства в ОЭЗ и индустриальных парках Московской области

В Московской области функционируют пять особых экономических зон, где созданы специальные условия ведения экономической деятельности.

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области оказывает инвесторам услуги по подбору свободных земельных участков и готовых помещений для размещения промышленного производства на территории региональных ОЭЗ.

Подробнее о мерах поддержки — на Инвестиционном портале Московской области.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.