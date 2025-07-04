Радоваться пока рано: действительно ли в России снижаются цены на жилье?

На вторичном рынке недвижимости в РФ сейчас действуют два значимых фактора, влияющих на ее стоимость. При этом говорить о тенденции снижения цен в настоящее время не стоит, есть некая корреляция, не более того, сообщил РИАМО руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.

В настоящее время на рынке вторичной недвижимости работает два значимых фактора, которые влияют на цены. Основной из них — это ключевая ставка ЦБ, которая устойчиво повышалась с середины 2023 года, а также фактор сезонности.

«Все отражение плачевной ситуации, связанной с ипотечным кредитованием, на рынке вторичной недвижимости мы уже увидели в 2024 году, когда в разных регионах выдачи ипотеки по рыночным ставкам снизились на 60-80%. Такое положение должно было привести к падению цен на недвижимость, и многие прогнозировали обвал на рынке. Но этого не произошло. Рынок стойко перенес рост ипотечных ставок, увеличился срок экспозиции объектов в рекламе, но к сильному изменению цен это не привело. Многие эксперты отмечают снижение реальной стоимости недвижимости в 2024 году до 7-10%», — констатировал Чурилов.

При этом за тот же период ставки по ипотеке выросли почти в 2 раза, и в этом случае падение цен на 10% не выглядит уж очень сильным кризисом на рынке, добавил эксперт.

По его словам, в 2025 году рынок смирился с высокими ставками. Сделок больше не становится, но и снижения цен не наблюдается, так как это все было заложено еще раньше.

Но здесь включается второй фактор, влияющий на цены, — сезонность. Конечно, летом всем хочется отдохнуть, и это влияет на спрос. Можно сказать, что это влияет и на предложение, так как есть клиенты и агенты, которые снимают объявления с продажи на период своего отпуска. И так происходит не первый год, отметил Чурилов.

«В данной ситуации, разумеется, могут быть какие-то колебания цен, так как есть те, кому надо продать срочно и им приходится снижать цену. Есть те, кто убирает объявление о продаже и т. д. В итоге, когда мы считаем среднее число „по больнице“, то можем получить снижение от 0,5% до 1,5%, о котором говорят некоторые эксперты. Но это нельзя назвать ни серьезным снижением, ни трендом. Хотя бы потому, что клиенту, который готов купить квартиру здесь и сейчас и имеет на руках реальные деньги, в большинстве случаев сходу сделают скидку 3-5%, а может быть и выше», — объяснил эксперт.