Телки на площадке: в Кузбассе коровы оккупировали территорию санатория

Жители Кемеровской области публикуют в Сети фотографии коров на детской площадке рядом с санаторием «Борисовский»: животные стоят там каждое лето и едят траву, сообщает «Сiбдепо» .

Один из пользователей пожаловался, что никто ничего не может сделать с парнокопытными. Без присмотра они могут представлять опасность для человека. Около года назад сообщалось о ДТП с коровой: страдают и сами животные, и водители.

Ранее в Подмосковье внедрили новую систему кормления телят. На молочно-товарной ферме в Коломне групповые боксы оснастили аппаратами для выпойки молоком с автоматической системой управления и составлением индивидуальных графиков.

Теперь каждый теленок выкармливается по индивидуальной системе и получают необходимые именно ему питательные вещества. На ферме в Сенницах-1 также применяют беспривязное содержание животных и автоматизированное доение.