Животноводы Коломны внедрили особую систему выкармливания телят

На молочно-товарной ферме в селе Сенницы-1, принадлежащей АО «Агрофирма Сосновка» озерского агрохолдинга «ОСП агро», внедрили особую систему выкармливания телят. Об этом сообщает пресс-служба администрации Коломны.

«Групповые боксы, в которых живут телята, оснастили автоматическими аппаратами для выпойки молоком с компьютерной системой управления и функцией составления индивидуальных графиков. Таким образом, каждый теленок выкармливается по особой системе питания и получает именно то, что необходимо лично ему», — рассказали в «ОСП агро».

Молочно-товарную ферму в Сенницах-1 построили в рамках соглашения о сотрудничестве между «ОСП агро» и правительством Московской области. В результате вместо пустого поля в селе Сенницы-1 появилась уникальная ферма на 1199 фуражных коров, оснащенная передовыми технологиями. Здесь применяется беспривязное содержание животных, кормление с помощью самоходного кормораздатчика-смесителя, доение на автоматизированной доильной установке карусельного типа на 40 доильных мест с компьютерной системой управления стадом, увеличенные стойла с матрасами и подогреваемыми поилками, скреперные системы навозоудаления, вентиляция и многое другое. Тщательно проработан и запроектирован кормовой центр, который обеспечивает необходимую скорость закладки и высокое качество кормов, а также удобную логистику для кормораздаточной техники.

Особое внимание животноводы уделяют комплексу выращивания молодняка, так как именно в этот период закладывается фундамент высокой продуктивности коров.

Ферма ежедневно производит около 38 тонн молока. В прошлом году «Агрофирма Сосновка» получила золотую медаль Минсельхоза России — за достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.