«Позор российского футбола»: Сметанин оценил процесс перехода Сергеева

Экс-игрок «Динамо» Андрей Сметанин заявил, что поведение руководства «Зенита» с нападающим «Крыльев Совета» Иваном Сергеевым подтверждает распространенное мнение о них как о «позоре российского футбола», сообщает Metaratings.ru .

«Прочитал в новостях, что из „Зенита“ звонят Сергееву, чтобы уговорить его перейти не в „Динамо“, а в „Спартак“. Вот поэтому про „Зенит“ и кричат — „позор российского футбола“, — сказал Сметанин.

Ранее сообщалось, что процесс перехода Сергеева в «Динамо» затягивается из-за интриг «бело-голубых»: клуб имеет приоритетное право выкупа нападающего. В течение трех дней «Зенит» имеет право повторить предложение Сергееву, сделка в это время ставится на паузу.

Иван Сергеев первый раз начал играть за «Крылья» в августе 2020 года и перешел в «Зенит» в январе 2022 года, а затем вернулся в самарскую команду осенью 2024 года. Он успел забить 60 голов и 17 результативных передач в 91 матче.