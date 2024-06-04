В СДЭК опровергли утечку персональной информации о посылках

Во время внутреннего расследования в компании СДЭК подтвердили, что масштабные сбои в работе были вызваны хакерской атакой, но опровергли информацию об утечке персональных данных клиентов, сообщили в пресс-службе организации.

К расследованию сбоя привлекли экспертов из BI.ZONE, «Инфосистемы Джет» и других организаций. Уже на данном этапе специалисты подтвердили, что технический сбой был вызван внешним воздействием.

«На данный момент у нас нет оснований полагать, что произошла утечка персональных данных», — заявили в пресс-службе СДЭК.

Сейчас работоспособность большей части клиентских сервисов восстановлена. В СДЭК призвали доверять только официальной информации и избегать неподтвержденных слухов, например, о создании бэкапов каждые полгода. Специалисты проводят резервное копирование каждый день.

6 июня состоится заседание совета директоров СДЭК. Они определят основные принципы и подходы к организации управления рисками.

Ранее появилась информация, что в Сеть утекли данные об отправлениях за апрель. В интернете нашли несколько файлов, в том числе Google-таблицы, где размещена информация о товарах, пунктах отправок и даже фотографии посылок. Также из этих данных можно легко узнать номер накладной и описание причин задержек.