В Щелкове после нападения на полицейского возбудили уголовное дело

В прокуратуре города Щелково сообщили, что будут контролировать расследование дела о нападении на сотрудника правоохранительных органов. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело, в том числе по статье о хулиганстве, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области .

Инцидент произошел 1 сентября 2026 года около торгового центра «Глобус» на Пролетарской улице. Согласно имеющейся информации, двое граждан сначала конфликтовали с охранником ТЦ. Полицейский из патрульно-постовой службы, оказавшийся поблизости, попытался урегулировать ситуацию и призвал нарушителей остановиться. Однако мужчины не отреагировали на требования представителя закона и применили против него физическую силу.

Следствие возбудило уголовное дело по факту нападения на представителя власти и хулиганства. Как сообщается, один подозреваемый уже задержан, и суд вскоре решит вопрос о мере пресечения с участием прокурора.

Полиция активно ищет второго участника инцидента. Щелковская прокуратура держит на особом контроле расследование этого дела.